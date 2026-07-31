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VIDEOS. “Son unos degenerados, asquerosos y deberían estar en la cárcel”: creadores de contenidos internacionales critican duramente a Ítalo Omegna

“No es sorpresa que en redes sociales ahora lo estén apodando ‘Evítalo’”, comentó uno de los creadores de contenido.

Nicolás Lara Córdova

“Son unos degenerados, asquerosos y deberían estar en la cárcel”: creadores de contenidos internacionales critican duramente a Ítalo Omegna

Ítalo Omegna y los integrantes del podcast La Cofradía dieron que hablar durante esta semana debido a un polémico video en el que se les ve riéndose de chistes que hacían alusión al abuso sexual de niños con autismo.

El registro provocó duras críticas contra Omegna y sus compañeros, especialmente por parte de creadores de contenido nacionales e internacionales, quienes hicieron eco de sus dichos y los cuestionaron a través de redes sociales.

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En México, el cantante Samuel Adrián fue uno de los primeros en expresar su indignación mediante un extenso video compartido en sus plataformas.

“Gente, esta es una de esas historias que dan coraje de verdad (...) Está insinuando que a su amigo le gusta emborrachar a niños pequeños y estar con ellos a solas (...) Que le gustan aquellos que son más vulnerables, que no se pueden defender”, denunció el mexicano.

“Uno dijo incluso que los regalos eran buenos, que eran útiles”, criticó.

“Así que no es sorpresa que en redes sociales ahora lo estén apodando ‘Evítalo’. Porque, gente, honestamente, ¿quién quiere estar cerca de alguien así?”, sentenció.

“Me repugna compartir planeta con este tipo de personas”

En España, la comunicadora Diana Saenger también se refirió al polémico video e insistió en que los protagonistas de ese registro deberían estar en la cárcel.

“Estos seres despreciables son de Chile y se hacen llamar La Cofradía en YouTube”, comenzó diciendo.

“Son un grupo afín a la ultraderecha que tiene mucha fuerza en redes sociales. Y, como podéis ver, son unos degenerados, unos asquerosos y deberían estar en la cárcel”, lanzó.

“Me repugna compartir planeta con este tipo de personas”, sentenció.

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