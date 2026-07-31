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Conmebol rompe el silencio: su respuesta al polémico plan de la FIFA e Infantino para privatizar el Mundial

El organismo sudamericano anunció que inició un proceso de consulta para analizar el proyecto FIFA Forward Enterprise, aunque evitó sumarse al rechazo expresado por otras confederaciones.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Chris Brunskill/Fantasista

El plan de la FIFA y su presidente Gianni Infantino de vender el Mundial de fútbol a inversores privados a través del programa ‘FIFA Forward Enterprise’ sigue generando repercusiones. Ahora, la Conmebol se pronunció sobre la polémica iniciativa.

Tras días de silencio y luego del rechazo manifestado por otras confederaciones, como la UEFA y la Concacaf, el organismo sudamericano emitió un comunicado en sus redes sociales para aclarar su posición frente a la propuesta.

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“La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo", reza el comunicado publicado por la entidad presidida por Alejandro Domínguez.

“Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero", agrega.

En esa línea, se señala que “desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

“Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE. La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", concluye el comunicado.

El mapa de votos que amenaza con frenar el proyecto de Infantino

Si bien la Conmebol no expresó un rechazo directo, el proyecto FIFA Forward Enterprise parece perder cada vez más fuerza de cara a una eventual aprobación. Infantino necesita que haya al menos 106 de las 211 federaciones miembro dispuestas a votar a favor para aprobarlo, ya que “solo requieren una mayoría simple, superior al 50%, de los 211 miembros de la FIFA, además del respaldo del Consejo de la FIFA”, según consignó el diario británico The Independent.

En ese marco, el rechazo de las 55 federaciones que integran la UEFA, junto a las 35 que forman parte de la Concacaf y las 46 federaciones miembro de la AFC, dejaría a 136 de las 211 asociaciones que componen la FIFA en contra del plan, lo que supone una mayoría suficiente para frenar de manera definitiva la propuesta.

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