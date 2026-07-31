Escándalo en la gimnasia rítmica chilena: denuncian irregularidades en disputa del clasificatorio a los Juegos Odesur 2026

La gimnasia de nuestro país se ha visto envuelta en una polémica de cara a los Juegos Odesur que se realizarán en septiembre, en Argentina.

Esto pues el pasado fin de semana se disputó la segunda etapa de la clasiifcatoria individual para definir a quienes van a representarán al Team Chile en la gimnasia artística del torneo continental.

En el contexto de la pelea por los tres cupos país, Emilia Soto Herrera, que a sus 18 años ha representado al país en torneos sudamericanos, panamericanos y Copas del Mundo de la especialidad, denunció en ADN TOP el haber sido perjudicada en dicha competencia.

Todo debido a que una de sus rivales, Belén Díaz, tuvo problemas con la cinta y, pese a que se debía hacer por reglamento, no se reveló ni el descuento que tenía que sufrir ni el puntaje final de la rutina. Más aún, se le permitió repetir el ejercicio, acción que le permitió superar a Soto en la clasificación final.

“El gran problema es el que no se respeta un reglamento internacional. Cuando hay repetición de un esquema, la niña debe tomar el primer implemento y si presenta inconvenientes, debe ir al segundo aparato. Si vuelve a ocurrir, la jefe de jueces debe tomar la decisión de si se repite o no la secuencia. Eso no se llevó a cabo en su cabalidad y la niña repitió el ejercicio”, cuestionó, en diálogo con ADN TOP, la madre de Emilia Soto, Ángela Herrera.

Emilia Soto Herrera, gimnasta chilena. / Cedida Ampliar

Todo considerando que presentaron un reclamo formal a la Federación de Gimnasia de Chile y, en el intertanto, Kerime Pardo, una de las juezas encargadas de permitirle a Belén Díaz repetir el ejercicio, renunció a su cargo.

“Lo tomo mal. Si ella tomó una decisión, tiene que estar a cargo. Me parece irresponsable, es como no hacerse cargo del tema. Lo entiendo así. No digo que quieran favorecer a la niña, sino al otro club y a sus entrenadoras. Hay un tema de favoritismo, un compadrazgo”, concluyó Ángela Herrera en ADN TOP.

En torno a esta denuncia, de la cual en el entorno de Emilia Soto aseguró no tener respuestas todavía en torno a sus quejas, desde la Federación de Gimnasia de Chile se informó a ADN TOP que el reclamo está en proceso y que, al cierre de esta nota, estaban aún recabando toda la información necesaria con tal de entregar una resolución.