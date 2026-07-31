Joven con movilidad reducida acusa falta de accesibilidad en concierto de Rosalía pese a comprar una de las entradas más caras

Una joven con parálisis cerebral denunció que no pudo ingresar al concierto de Rosalía en el Movistar Arena, pese a haber adquirido una entrada para Platea Zafiro, uno de los sectores de mayor valor del recinto.

Según relató Florencia, la acompañante de la joven afectada, a 24 Horas, ambas compraron boletos para ese sector luego de no encontrar disponibilidad en la zona destinada a personas con movilidad reducida. Sin embargo, al llegar al recinto, el personal de acceso les habría impedido el ingreso argumentando que la joven, usuaria de silla de ruedas, no contaba con una entrada específica para ese espacio.

De acuerdo con el testimonio, durante el procedimiento no se les ofreció una alternativa para reubicarla y, además, acusaron un trato poco empático por parte del personal. La denunciante sostuvo que los funcionarios se dirigieron en todo momento a ella y a la madre de la afectada, sin hablar directamente con la joven. “Fue una discriminación”, afirmó, cuestionando también la escasa disponibilidad de entradas para personas con movilidad reducida.

Ante la imposibilidad de acceder al espectáculo, la joven permaneció fuera del recinto junto a su madre, mientras su amiga y una familiar ingresaron al concierto para no perder completamente el dinero de las entradas.

Consultada por el citado medio, la productora DG Medios, organizadora del evento, señaló que se contactó con la persona afectada y que la situación fue resuelta de manera interna. Además, recomendó que quienes adquieran entradas para movilidad reducida se comuniquen previamente con la producción a través de sus canales oficiales para recibir atención personalizada.