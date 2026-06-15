Presentan denuncia por tráfico de menores en vuelos chárter desde Haití usando una falsa reunificación familiar

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ingresó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte debido a la detección de operaciones constitutivas del eventual delito de tráfico ilícito de menores de edad de nacionalidad haitiana. La acción judicial persigue esclarecer las condiciones de arribo de un conjunto de vuelos chárter procedentes del país caribeño que aterrizaron en territorio chileno entre enero y octubre del año 2025.

El documento oficial cuenta con la rúbrica del Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y posee el objetivo técnico de poner a disposición del Ministerio Público el mayor volumen de antecedentes disponibles para robustecer las diligencias persecutorias. Los hechos bajo sospecha se remontan de forma específica al periodo comprendido entre enero y abril de 2025, meses donde se registró el ingreso de aeronaves comerciales con una proporción elevada de niños, niñas y adolescentes entre sus pasajeros, bajo la justificación administrativa de acogerse a planes de reunificación familiar.

La formulación de la denuncia penal se desprendió de los resultados arrojados por una serie de fiscalizaciones conjuntas coordinadas por el Sermig, la Contraloría General de la República (CGR) y la Policía de Investigaciones (PDI). Las auditorías en los puestos fronterizos permitieron constatar que al menos 12 adultos —de nacionalidades chilena y extranjera— registran ingresos reiterados al país ejerciendo el rol formal de supuestos tutores o adultos responsables a cargo de comitivas compuestas por tramos de entre 2 y 18 menores de edad haitianos.

Vulneración de derechos y responsabilidades corporativas

Las pericias e inspecciones documentales ejecutadas por las entidades fiscalizadoras confirmaron de manera fehaciente que los adultos acompañantes no poseen un vínculo de consanguineidad ni una relación familiar real con los niños que transportaban. De igual forma, los fiscalizadores acreditaron que los involucrados carecían de la totalidad de las autorizaciones legales obligatorias exigidas de forma regular en el artículo 28 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

El Servicio Nacional de Migraciones determinó que las dinámicas de ingreso de los menores de edad representan una vulneración directa de sus garantías fundamentales y una afección al principio del interés superior del niño. Bajo esos fundamentos, el organismo evaluador estableció que las conductas descritas se encuadran en la figura penal de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado, delito previsto y sancionado en el artículo 411 bis del Código Penal chileno.