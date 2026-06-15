“Nos oponemos”: Israel desafía acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y descarta retirarse del sur de Líbano

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que, “pese a todas las presiones y a las que vendrán”, las tropas israelíes permanecerán en las zonas que ocupan en el sur de Líbano, pese al acuerdo de paz acordado por Irán y Estados Unidos, que contempla el fin inmediato de los combates en la zona.

“El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y yo estamos impulsando una política clara que determina que las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza, sin límite de tiempo alguno, para proteger desde allí la frontera y las comunidades israelíes contra los elementos yihadistas”, señaló en un comunicado recogido por medios israelíes.

Y añadió que estas zonas “serán vaciadas de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (…), será destruida”.

“Nos oponemos a la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel del Líbano, pese a todas las presiones actuales y a las que vendrán ”, remarcó Katz.

Reacción del presidente del Líbano

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, indicó en un comunicado que “seguí con interés el anuncio del memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, y lo que incluía en términos de confirmación del cese de las acciones militares y la escalada en la región, incluido Líbano”.