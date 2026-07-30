Diputadas del PDG cuestionan agenda valórica de Republicanos y Nacional Libertarios: “Demuestra una profunda desconexión”

Las diputadas del Partido de la Gente (PDG), Flor Contreras y Tamara Ramírez, criticaron la ofensiva parlamentaria impulsada por el Partido Republicano para reinstalar debates valóricos e identitarios en el Congreso.

Las legisladoras sostuvieron que la discusión política debe concentrarse en las principales preocupaciones de la ciudadanía, entre ellas la crisis de seguridad, el crecimiento económico, la generación de empleo y las deficiencias en salud y educación.

Según las parlamentarias, priorizar proyectos relacionados con asuntos valóricos implica relegar los problemas que afectan diariamente a las familias chilenas, particularmente a la clase media.

“Es darle la espalda a la ciudadanía”

Al respecto, Flor Contreras afirmó que presentar iniciativas que actualmente carecen de urgencia y buscan reactivar disputas ideológicas “es darle la espalda a la ciudadanía”.

La diputada aseguró que las verdaderas necesidades del país están en conseguir mayor seguridad, crear empleos y mejorar hospitales y escuelas. Por esta razón, sostuvo que “ahí es donde el Congreso debe poner toda su energía, no en agendas valóricas que no responden a las necesidades cotidianas de las personas”.

Contreras agregó que los ciudadanos no quieren nuevas disputas políticas por asuntos valóricos, sino respuestas concretas frente a sus problemas.

Por su parte, Tamara Ramírez cuestionó que el Partido Republicano insista en lo que calificó como una “batalla cultural y valórica”, mientras las familias demandan seguridad y medidas para reactivar la economía.

En esa línea, la parlamentaria señaló que “Chile hoy tiene urgencias reales en el bolsillo y en las calles, y no podemos perder tiempo legislativo en debates que solo buscan dividir”.

Ramírez añadió que priorizar estas discusiones por sobre la crisis de seguridad y otras emergencias del país “demuestra una profunda desconexión con los verdaderos problemas de la gente”.

Finalmente, ambas diputadas llamaron a las bancadas del Congreso a concentrar el trabajo de las comisiones y de la Sala en destrabar proyectos que dinamicen la economía, fortalezcan a las policías y agilicen la atención en el sistema público de salud.