Presidente de Codelco descarta privatizar la estatal: “Nuestro plan de recuperación no incluye una privatización”

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, descartó la posibilidad de privatizar la minera, en medio del debate generado tras la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de incorporar capitales privados a la empresa.

Cabe recordar que el líder de los republicanos afirmó en La Tercera que, una vez promulgada la megarreforma, “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o, al menos, de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

A través de una declaración enviada por la estatal, Fontaine señaló: “Como he dicho desde que asumí, nuestro plan de recuperación de Codelco no incluye una privatización”.

“Nuestro objetivo es que Codelco recupere su liderazgo”

“Muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa administrando, pero no estamos en esa idea”, agregó.