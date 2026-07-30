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Aseguran que Contraloría investiga a ministra Natalia Duco por presunto uso irregular de auto fiscal

La denuncia también solicita revisar el pago de la Beca Proddar que recibió la autoridad tras ser designada ministra.

Juan Castillo

Agencia Uno

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La Contraloría General de la República (CGR) solicitó antecedentes al Ministerio del Deporte tras recibir una denuncia que involucra a la ministra Natalia Duco por un eventual uso irregular de un vehículo fiscal y por el pago de la Beca Proddar después de su nombramiento.

Según consigna El Deportivo de La Tercera, la presentación fue ingresada el pasado 4 de julio por una persona ajena a la cartera.

El escrito pide determinar si la exlanzadora de la bala debía renunciar con anterioridad al beneficio deportivo y si corresponde reintegrar recursos que eventualmente hayan sido recibidos de manera improcedente.

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En detalle, el recurso solicita investigar “el uso del vehículo fiscal el día 23 de abril, fecha en la cual la ministra Natalia Duco asistió con medios públicos a una actividad nocturna de celebración, ajena a su rol como ministra”.

El citado medio aseguró que tuvo acceso a registros fotográficos de la autoridad y de otros funcionarios durante la actividad.

Consultada por El Deportivo de La Tercera, la Contraloría confirmó la existencia del procedimiento. “Atendido que llegó formalmente una denuncia, se pidió un informe al ministerio respectivo, que es el procedimiento habitual en estos casos”, señaló el organismo fiscalizador.

La indagatoria también contempla revisar la fecha en que Duco renunció a la Beca Proddar. La denuncia plantea que la autoridad ya sabía desde enero que no continuaría su carrera deportiva y cuestiona si el beneficio fue correctamente pagado durante ese período.

En caso de acreditarse un uso indebido del automóvil estatal, podría analizarse una eventual infracción al Decreto Ley 799, que regula la utilización de vehículos fiscales y contempla sanciones administrativas. Sin embargo, será la Contraloría la encargada de determinar si los antecedentes denunciados son efectivos y si existen responsabilidades. El Ministerio del Deporte no había respondido al requerimiento, de acuerdo con la información publicada.

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