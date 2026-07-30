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AUDIO. “Me quedé en la calle, no había...”: Víctima de Sartor cuenta su testimonio tras primer día de formalización

Este jueves comenzó la audiencia por el caso Sartor, serían cerca de 200 las personas que se han visto perjudicadas.

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Víctimas del caso Sartor

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Este jueves comenzó la formalización de los principales ejecutivos y exdirectores del Grupo Sartor, instancia en la que se entregaron nuevos antecedentes contenidos en la investigación del Ministerio Público.

Se conocieron una serie de operaciones relacionadas con los denominados Contratos de Asociación para Inversiones, mecanismo que habría sido utilizado para captar recursos de inversionistas que terminaron fuera de los fondos regulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

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Según los antecedentes, serían cerca de 200 las personas que se han visto perjudicadas por el actuar de esta empresa, registrando pérdidas de entre el 40 y el 79% de sus fondos invertidos.

Mariana es una de las afectadas y contó a ADN que tras recibir una serie de transferencias dejaron de pagarle de la nada. Invirtió todo y ahora dice estar en la calle. “De un día para otro no nos depositaron más y desde una año y ocho meses que no tengo un solo peso”.

Me quedé en la calle, no había a quien recurrir. Toda esta gente, los que nos estafaron, estaban fuera de Chile y se gastaron toda la plata. Me lo sugirió un primo hermano, porque él también tenía toda su plata ahí”, relató.

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