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Muere Marco Muga, histórico fotógrafo del fútbol chileno

Quien retrató gran parte de las hazañas del balompié nacional de las últimas décadas falleció a los72 años.

Carlos Madariaga

Muere Marco Muga, histórico fotógrafo del fútbol chileno

Muere Marco Muga, histórico fotógrafo del fútbol chileno / Cedida

El mundo del fútbol en Chile quedó de luto este lunes luego que se diera a conocer el fallecimento de uno de sus particulares integrantes.

Se trata de Marco Muga, histórico fotógrafo del fútbol chileno, donde retrató lo bueno y lo malo del balompié nacional en medios como La Nación, El Mercurio y La Tercera.

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El “Loco” Muga, como era conocido en el medio periodístico nacional, también fue parte del staff de la selección chilena en el proceso del Mundial de Sudáfrica 2010, y estaba trabajando en el SIFUP.

“Sus fotografías pasarán a la historia por ser capaz de ver y apreciar lo que para otros no era importante. Descansa en paz, querido Marco. Los que nos quedamos nos preocuparemos de cuidar tu impresionante legado”, escribió en su cuenta de Instagram el expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls.

“El fútbol chileno pierde a un profesional excepcional, testigo privilegiado de más de cinco décadas de nuestra actividad. Su lente inmortalizó innumerables momentos de nuestro deporte y acompañó generaciones enteras de futbolistas dentro y fuera de la cancha”, complementaron desde el SIFUP para lamentar la muerte de Marco Muga a los 72 años.

Su velatorio se realiza en el Parque del Recuerdo (Av. Recoleta 4421, Huechuraba) desde el mediodía y sus funerales serán en el mismo lugar este martes 16 de junio, a las 16:00 horas. Hasta siempre, Marco!

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