Fernando Zampedri apunta a Colo Colo tras firmar un triplete con la UC: el claro mensaje que lanzó

Universidad Católica goleó por 5-1 a Universidad de Concepción este domingo y la gran figura del partido fue Fernando Zampedri, quien marcó un triplete y llegó a los 15 goles en el Campeonato Nacional 2026, donde se mantiene como el máximo artillero del torneo.

Tras el encuentro, el goleador de los “cruzados” dialogó con TNT Sports y entregó las claves del buen momento que vive su equipo. “Siempre confiamos en el trabajo del cuerpo técnico, seguimos sosteniendo lo mismo y hoy nos está dando resultados. La competencia nos ha servido un montón. Nosotros queríamos jugar muchos partidos, estamos felices de enfrentar copas internacionales, eso nos da otro rodaje, otro ritmo, y hoy lo estamos consiguiendo”, señaló.

“Así que estamos contentos, pero en el torneo local todavía estamos un poco lejos del puntero”, agregó el delantero sobre los 10 puntos de ventaja que tiene Colo Colo sobre la UC en la parte alta de la tabla de posiciones.

Además, el “Toro” abordó los 15 goles que lleva en el Campeonato Nacional, donde ya está encaminado a ser el goleador del torneo por séptima temporada consecutiva. “Los goles me ponen muy feliz, vivo de esto, trabajo para que me salgan los goles y trato de no fallar cuando estoy dentro del área. Estoy feliz, porque bueno, hoy en día es difícil estar en este momento, con mi edad, sacrificándome todos los días", comentó.

Por último, al ser consultado sobre la llave contra Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores, Fernando Zampedri aseguró que en estos momentos el foco está puesto en alcanzar a Colo Colo en la tabla del torneo local.

“Hoy pensamos en que el puntero no se nos siga escapando y en sumar de a tres. La copa internacional (llave con Estudiantes) todavía está muy lejos. Ahora se viene la Copa Chile, que es muy importante para nosotros, así que vamos a enfrentarla de la mejor manera”, concluyó.