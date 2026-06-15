Agüero y Lavezzi recuerdan el día en que Chile hizo llorar a Argentina: “Lloramos todos; esa final nos destrozó”

En la antesala del debut de Argentina en el Mundial 2026, Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi recordaron uno de los momentos más dolorosos que vivieron con la Albiceleste: la derrota frente a Chile en la final de la Copa América 2016, disputada en Estados Unidos.

En conversación con ESPN, el “Kun” Agüero confesó: “Para mí, la final más dura fue contra Chile en Estados Unidos, porque ya veníamos de perder dos finales y esa fue muy complicada. Esa nos rompió”.

Por su parte, Lavezzi recordó el ambiente que se vivió durante el regreso de la selección argentina al país tras perder el título ante La Roja. “Me acuerdo que aterrizó el avión en Argentina y llorábamos todos. Esa final nos destrozó”, agregó.

“En el fútbol hay que aceptar las cosas que pasan y a nosotros nos tocó perder. No tener la suerte esa de ganar o no tener la posibilidad de revertir la situación de lograr un objetivo que queríamos”, concluyó el “Pocho”.