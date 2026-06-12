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Este club del fútbol chileno ya anunció a su primer refuerzo: “Con efecto inmediato”

Unión La Calera hizo oficial a su primer refuerzo para luchar por no descender en el torneo nacional.

Lucas San Martín

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Antes de disputar el último partido de la primera rueda de la Liga de Primera, Unión La Calera ya presentó a su primer refuerzo para el segundo semestre. Los cementeros son uno de los colistas del torneo, por lo mismo quieren potenciar su plantel para escapar del fondo.

La nueva incorporación de La Calera es Vicente Lavín. El defensor de 23 años llega al equipo de Martín Cicotello en calidad de préstamo hasta diciembre del 2027 con opción de compra.

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El central tendrá la misión de reemplazar a Rodrigo Cáseres, quien sufrió un corte de ligamentos.

“Proveniente de Deportes Temuco, el club desea anunciar a Vicente Lavín como nuevo refuerzo del club con efecto inmediato”, escribió el club en sus redes sociales.

Lavín arriba a la institución tras su paso por Deportes Temuco en la Primera B, donde jugó 17 partidos y anotó un gol. El zaguero fue titular en todos los encuentros de la Liga de Ascenso y se transformó en uno de los inamovibles de la zona defensiva para su director técnico, Arturo Sanhueza.

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