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Marcó 3,14 en alcotest, iba a 150 km/h y no tenía licencia chilena: detienen a conductor ebrio en Ruta 5 Norte de Atacama

Durante una fiscalización de Carabineros, el sujeto fue sorprendido circulando a exceso de velocidad en un tramo con límite máximo de 100.

Martín Neut

Carabineros

Carabineros / Oscar Guerra

Un ciudadano boliviano de 39 años fue detenido en la región de Atacama tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y a exceso de velocidad por la Ruta 5 Norte.

El procedimiento se registró durante la mañana del domingo, a la altura del kilómetro 858, cuando Carabineros realizaba controles preventivos.

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En ese contexto, los funcionarios detectaron un vehículo que circulaba a más de 150 km/h en una zona donde el límite máximo permitido es de 100 km/h.

Al fiscalizar al conductor, los policías advirtieron signos de consumo de alcohol. La prueba respiratoria posterior arrojó 3,14 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido por conducción en estado de ebriedad.

Además, se verificó que el hombre no mantenía licencia de conducir válida en Chile ni portaba la documentación del vehículo. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para su formalización.

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