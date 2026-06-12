Semana negra para las instituciones de seguridad: carabineros y gendarmes detenidos de Atacama a Los Ríos por delinquir

Las instituciones encargadas del resguardo del orden público registraron una sucesión de detenciones de personal de Carabineros y Gendarmería en distintas comunas del territorio nacional. Los operativos, derivados de investigaciones penales internas y del Ministerio Público, expusieron la presunta implicancia de los uniformados en delitos como robo, falsificación de documentos oficiales, cohecho y facilitación de comercio ilegal.

El procedimiento de mayor envergadura judicial se concentró en la Región de Atacama, donde el Juzgado de Garantía de Copiapó ordenó la prisión preventiva para siete excarabineros. La Fiscalía Regional de Atacama formalizó a los imputados por los delitos de allanamientos ilegales, obstrucción a la investigación y falsificación de documentos públicos, ilícitos perpetrados durante el año 2025 mientras formaban parte de la sección “Centauro” de la Prefectura de Atacama. Un octavo exfuncionario quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional durante los cuatro meses fijados para el cierre de la indagatoria.

En paralelo, las diligencias asociadas a la “Operación Nereida” —pesquisa iniciada en 2024 por la Policía de Investigaciones (PDI) contra una red criminal de comercialización ilícita de recursos marinos— provocaron la detención y desvinculación de dos funcionarios en la zona de Los Ríos. El comunicado institucional de la policía uniformada detalló que se acreditaron irregularidades en procedimientos orientados a facilitar de forma dolosa el tránsito de recursos hidrobiológicos obtenidos de manera ilegal.

Redes de corrupción en el Maule y O’Higgins

La jornada de este jueves sumó nuevos arrestos en la zona central del país. En la Región de O’Higgins, un miembro de la Tenencia de Carreteras Colchagua fue aprehendido en la comuna de San Fernando por su presunta participación en los delitos de cohecho y robo de vehículo motorizado. Las pericias acreditaron que el efectivo sustrajo un automóvil que se encontraba siniestrado bajo custodia del cuartel policial, recibiendo posteriormente un pago aproximado de 400 mil pesos en dinero en efectivo.

Por su parte, la Región del Maule reportó la detención de seis carabineros pertenecientes a la Prefectura de Talca. La propia institución uniformada confirmó la aprehensión de los involucrados tras detectar su eventual participación en actividades delictivas en la zona, determinando su baja inmediata de las filas y su puesta a disposición de las autoridades del Ministerio Público para los respectivos controles de detención.

Frente a la multiplicidad de casos penales que afectan a las dotaciones, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, abordó la situación desde el Palacio de La Moneda. La máxima autoridad policial calificó las conductas como hechos gravísimos y enfatizó que la política institucional se sostiene estrictamente bajo principios de veracidad, transparencia y probidad. Araya ratificó que el Departamento de Asuntos Internos mantiene sistemas de control estrictos y que no se tolerarán comportamientos que se aparten de las normativas legales vigentes.