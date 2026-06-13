Gobierno anuncia que dará urgencia a proyectos que fortalecen Carabineros en medio de polémica por Ley Nain-Retamal

El Gobierno anunció nuevas medidas legislativas orientadas a reforzar la protección de las policías, en medio del debate político sobre la seguridad pública y el alcance de la Ley Naín-Retamal.

La decisión fue comunicada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien confirmó que el Ejecutivo ingresará urgencia a dos proyectos considerados prioritarios en esta materia.

La iniciativa surge tras una solicitud de la bancada de Renovación Nacional (RN) y busca fortalecer el marco legal que protege a los funcionarios policiales frente a hechos de violencia. Según detalló la autoridad, las propuestas apuntan a aumentar las sanciones para quienes atenten contra Carabineros y ampliar las garantías legales para los uniformados cuando actúen fuera de servicio.

A través de una declaración pública, Arrau defendió la postura del Ejecutivo frente a las críticas que han surgido contra la Ley Naín-Retamal y reafirmó el compromiso del Gobierno con las fuerzas de orden.

Los cambios que busca impulsar el Ejecutivo

Entre las medidas anunciadas se encuentra un proyecto destinado a elevar las penas por atentados cometidos contra funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones. Paralelamente, el Gobierno busca extender la denominada legítima defensa privilegiada a los policías que se encuentren en calidad de franco, es decir, fuera de servicio.

El ministro fue enfático al marcar distancia con el Partido Comunista, quienes han planteado modificaciones a la legislación vigente. “Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”, afirmó.

Asimismo, confirmó que la tramitación legislativa será acelerada mediante el mecanismo de urgencia. “Este lunes ingresaremos urgencia a dos proyectos clave”, señaló la autoridad al detallar las iniciativas que serán priorizadas por el Ejecutivo.

Arrau también reiteró que “no retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan”, sostuvo.