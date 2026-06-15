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Mujer se defiende con una tijera durante ataque de su pareja en Chonchi: investigan presunto femicidio frustrado

El imputado fue detenido mientras recibía atención médica por las lesiones y será formalizado este miércoles en la región de Los Lagos.

Martín Neut

Marcelo Opitz

Mujer se defiende con una tijera durante presunto ataque de su pareja

Mujer se defiende con una tijera durante presunto ataque de su pareja

01:22

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La Policía de Investigaciones (PDI) investiga un caso de femicidio frustrado ocurrido en la comuna de Chonchi, región de Los Lagos, donde una mujer de 40 años logró defenderse de una agresión atribuida a su pareja.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por detectives de la Agrupación de Homicidios de Chiloé, el imputado, un hombre de 45 años, habría golpeado a la víctima en el rostro durante el ataque. La agresión terminó cuando la mujer utilizó una tijera para repelerlo, provocándole lesiones.

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La subprefecto Carol Sánchez, jefa de la Brigada de Investigación Criminal de Castro, indicó que el sujeto “habría agredido a la víctima golpeándola en su rostro”, agregando que la agresión finalizó cuando la mujer “se defendió utilizando unas tijeras, provocándole lesiones al imputado”.

Miércoles será formalizado

Tras los hechos, el hombre fue detenido mientras recibía atención médica por las heridas sufridas.

Según informó la PDI, fue puesto a disposición de la justicia por el delito de femicidio frustrado y por incumplir una medida cautelar de alejamiento que mantenía vigente respecto de la víctima.

El imputado quedó a disposición del Ministerio Público y durante este miércoles será formalizado en el respectivo control de detención.

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