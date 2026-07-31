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El legado sigue más vivo que nunca: el imperdible desafío del Mountain Bike nacional que se tomará agosto

El domingo 30 de agosto, el campo de la familia De Gavardo en la comuna de Paine recibirá la duodécima edición de una prueba que ofrece cuatro distancias.

Nicolás Lara Córdova

El legado sigue más vivo que nunca: el imperdible desafío del Mountain Bike nacional que se tomará agosto

Todo partió con un piloto de rally que, fuera de las pistas, encontraba en la bicicleta la misma pasión que lo llevó a competir en el Dakar. Trece años después, el Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada es la competencia más masiva del país en su disciplina y la tercera de Latinoamérica, con una nueva edición que arrancará a las 08:00 horas del domingo 30 de agosto en Huelquén, comuna de Paine.

El circuito parte en el Estadio Caupolicán de Huelquén, Paine, para iniciar el recorrido por el pueblo, atravesando el fundo de la familia De Gavardo. Recorre los caminos, bosques, senderos y pasadas de agua, un trazado que combina paisaje y exigencia técnica, y que se ha consolidado como un ícono del calendario nacional de la disciplina.

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La prueba ofrece cuatro distancias para distintos niveles:

  • Desafío Inicial (15 kilómetros): combina caminos y senderos, pensado para quienes se inician en el mountain bike, además de niños y familias que quieran ser parte de la experiencia.
  • Desafío Medio (25 kilómetros): un circuito de dificultad media que suma naturaleza y un trazado más técnico.
  • E-Bike (34 kilómetros): categoría para los amantes de las bicicletas eléctricas, presente por tercera vez consecutiva en la carrera.
  • Desafío Avanzado (45 kilómetros): la mayor distancia del evento, que exige un alto rendimiento físico de los competidores.

El origen de la competencia se remonta a 2013, cuando el icónico piloto nacional Carlo de Gavardo la creó con la intención de compartir con más familias su pasión por el deporte en contacto con la naturaleza. Aunque marcó sus mayores hitos en el motociclismo y el automovilismo, su vínculo con las bicicletas fue igual de profundo y quedó plasmado en este evento.

Desde 2016, sus hijos Tomás y Matteo, junto al exciclista de la zona Eduardo Sáenz, tomaron la posta como organizadores y productores, dando continuidad a un legado que se mantiene vigente. La carrera se ha realizado de forma ininterrumpida desde su creación, con la sola excepción de 2020 y 2021 producto de las restricciones sanitarias por la pandemia.

“Estamos muy expectantes como organización es todo un desafío año a año en preparar esta competencia, esperamos que todos los corredores de las quince nacionalidades que participan, puedan disfrutar de lo mejor del MTB nacional en los cerros de Huelquén dode los están esperando con los brazos abiertos, con un tremendo despliegue de la producción para realizar un evento de categoría mundial”, comentó Tomás.

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