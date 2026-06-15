“Hay un problema de diseño”: auditoría a Becas Chile detecta 488 beneficiarios en incumplimiento y reabre debate sobre el programa

Mientras el Gobierno revisa distintos mecanismos de financiamiento estatal, como ocurrió recientemente con el CAE, una auditoría al programa Becas Chile volvió a poner bajo la lupa el cumplimiento de las obligaciones asumidas por quienes cursaron estudios de posgrado con recursos públicos.

Según cifras de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), entre 2014 y 2026 se registran 488 beneficiarios en situación de incumplimiento, tanto en programas nacionales como en el extranjero. De ellos, 130 casos ya han sido judicializados.

La revisión que lidera el Ministerio de Ciencia busca determinar el alcance real de estos incumplimientos, pero también detectar eventuales problemas de gestión acumulados desde los primeros años del programa.

“Hay también un problema de diseño”

Parte del trabajo ha consistido en reconstruir antecedentes entre 2008 y 2013, período en que Becas Chile era administrado por Conicyt. Sin embargo, el debate ha trascendido las cifras.

El presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, sostuvo que “aquí no estamos sólo frente a un problema administrativo. Hay también un problema de diseño”, argumentando que el país no siempre generó las condiciones para que los investigadores retornaran e ingresaran al sistema científico nacional.

Una postura similar manifestó la presidenta de la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICh), Mary Valdés, quien cuestionó el actual modelo de retribución. “Asumir que estar físicamente en Chile equivale automáticamente a retribuir al país es una visión que quedó desactualizada”, afirmó.

Auditoría se presentará en Comisión de Futuro y Ciencia

Desde el sector científico plantean que el programa debería incorporar mecanismos que permitan medir de mejor manera el aporte de los becarios, considerando aspectos como la colaboración internacional, la transferencia tecnológica y la participación en proyectos estratégicos para el país.

Los resultados de la auditoría serán presentados próximamente a la Comisión de Futuro y Ciencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de una discusión que podría derivar en cambios a las bases de uno de los principales programas de formación de capital humano avanzado del Estado.