“No es una decisión zanjada”: Ministra Lincolao descarta anuncio de recorte y afirma que becas siguen en evaluación

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, afirmó que desde el Gobierno no se ha anunciado un recorte a Becas Chile, aclarando que la medida “todavía está en evaluación”.

Según explicó en entrevista con The Clinic, sus dichos ante la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados respondieron a una consulta sobre propuestas realizadas a la Dirección de Presupuestos, en un contexto de ajuste fiscal para el presente año.

“Todavía está en evaluación y no es una decisión zanjada. Esto no es una noticia todavía de nada. Eso fue solamente una respuesta que yo le di a la diputada y luego se hicieron noticias de esa respuesta como si yo hubiese hecho un anuncio” explicó según el medio citado.

La autoridad enfatizó que no se puede comunicar una decisión que aún no está definida, señalando que cualquier anuncio dependerá de lo que finalmente determine la DIPRES respecto de los recortes.

Además indicó que “Yo consulté eso con los académicos de todas las universidades, y todos me dijeron que estaba bien, porque todos ellos prefieren que se financien otras cosas que ellos querían proteger. Esa propuesta la dimos informados por las propias universidades. Nosotros no la hicimos solos”.