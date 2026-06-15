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Irrumpieron armados en su departamento: dos menores quedan en internación provisoria por secuestrar y amenazar a mujer en Quillota

La víctima fue retenida durante la madrugada en su vivienda y obligada a contactar a un tercero bajo intimidación. La Fiscalía tendrá 120 días para investigar el caso.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Dos menores quedan en internación provisoria por secuestro de joven en Quillota

Dos menores quedan en internación provisoria por secuestro de joven en Quillota

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Dos adolescentes de 15 y 17 años quedaron en internación provisoria tras ser formalizados por el secuestro de una mujer de 23 años en Quillota, región de Valparaíso.

Según los antecedentes de la investigación, los imputados ingresaron armados y de forma violenta al departamento de la víctima, ubicado en la Villa Los Aromos, durante la madrugada de este lunes. Una vez en el inmueble, la mantuvieron retenida y la amenazaron con un arma de fuego.

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La Fiscalía sostuvo que los menores obligaron a la mujer a realizar una videollamada a un amigo para que concurriera al domicilio, mientras continuaban intimidándola.

120 días para la investigación

Tras las diligencias realizadas por Carabineros, ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

El Ministerio Público los formalizó por los delitos de secuestro, porte de arma de fuego y amenazas.

Durante la audiencia se expusieron antecedentes sobre las motivaciones que habrían tenido los imputados para cometer el hecho. El tribunal decretó la internación provisoria y fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

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