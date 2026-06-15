Gobierno pide informe a la PDI por ingreso de menores haitianos y califica el caso como “de mucha gravedad”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la Fiscalía Centro Norte por un eventual tráfico ilícito de menores de edad haitianos, ingresados al país en vuelos chárter entre enero y octubre de 2025.

La investigación apunta a que al menos 12 adultos —chilenos y extranjeros— habrían actuado como supuestos tutores de comitivas de entre 2 y 18 menores, antecedentes que están siendo indagados por el Ministerio Público.

Consultado por el caso, Arrau señaló que “eso lo está viendo Extranjería” y que solicitó antecedentes a la PDI. Agregó que “he solicitado un informe específico sobre esto”.

“Situación de mucha gravedad”

En paralelo, afirmó que el gobierno busca reforzar los controles fronterizos: “Hoy día Chile tiene un control que nos gustaría fortalecer, de tal manera de ser bastante más estricto en el ingreso de personas que tengan cierto tipo de alerta”.

Respecto de las versiones sobre la verificación de los menores en frontera, indicó que espera información oficial. “La información preliminar que tengo de la Policía de Investigaciones era contraria a eso (…) estoy esperando el informe definitivo”, dijo.

Pese a ello, calificó la situación como grave: “Sea la explicación que sea, es una situación de mucha gravedad, son menores de edad que podrían haber sido utilizados”, afirmó, llamando a continuar las investigaciones.