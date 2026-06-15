“Lo esperábamos”: ministro Arrau reacciona a puente instalado sobre zanja en Colchane y defiende estrategia de control

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a las imágenes que muestran la instalación de un puente sobre la zanja construida en la frontera de Colchane, una estructura que presuntamente estaría siendo utilizada por organizaciones vinculadas al contrabando.

La autoridad aseguró que este tipo de intervenciones estaban contempladas dentro de los riesgos del plan Escudo Fronterizo, que además incluye drones de largo alcance, radares terrestres, equipos de visión nocturna y despliegue militar en la zona.

“Que borren o pongan un puente en la zanja, es más que esperable, lo esperábamos, pero ya sabemos dónde están operando y concentramos la fuerza ahí”, afirmó Arrau, descartando que la obra haya sido concebida como una barrera infalible.

En esa línea, explicó que “es una zanja que se hace con una excavadora para impedir y concentrar el flujo y poder monitorear”, destacando que su objetivo es facilitar el control de los cruces irregulares.

Además, advirtió sobre la capacidad de las bandas que operan en la frontera. “El crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas y privadas”, sostuvo.