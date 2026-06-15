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VIDEO. Confirman que inmueble consumido por incendio en Alemania pertenecía a la familia del Presidente Kast

La emergencia movilizó a 150 voluntarios en la localidad de Wiedemannsdorf. No hubo lesionados y autoridades buscan determinar el origen de las llamas.

Martín Neut

Diana Copa

Confirman que inmueble consumido por incendio en Alemania pertenecía a la familia del Presidente Kast

Confirman que inmueble consumido por incendio en Alemania pertenecía a la familia del Presidente Kast

01:14

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Presidencia confirmó que la antigua casa de campo destruida por un incendio durante la madrugada de este lunes en Alemania pertenecía a la familia del Presidente José Antonio Kast.

El siniestro ocurrió en la localidad de Wiedemannsdorf, en la región de Oberallgäu, al sur del país europeo, y afectó un inmueble que se encontraba deshabitado al momento de la emergencia.

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Según informó la policía local, el fuego se inició cerca de las 5:10 horas y movilizó a unos 150 voluntarios, quienes trabajaron para contener las llamas y evitar que se propagaran a sectores cercanos.

La propiedad tenía un valor histórico para la familia del mandatario. Los padres de Kast vivieron allí antes de emigrar a Chile a fines de la década de 1950, instalándose posteriormente en la comuna de Paine.

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas producto del incendio. En tanto, las autoridades alemanas mantienen una investigación para determinar el origen y las causas del fuego que destruyó por completo la vivienda.

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