Con ropa desde los $990: tienda chilena anuncia remate final de todos sus productos

Quienes estén buscando una opción económica para conseguir ropa nueva, esta semana tendrán una gran oportunidad. La tienda By Lola anunció un remate total de sus productos, con precios que parten desde los $990.

La liquidación se realiza antes de que el emprendimiento deje su actual local en San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O’Higgins, para trasladarse a un espacio más grande en la misma ciudad.

La tienda informó a través de redes sociales que todo el stock del local entró en liquidación, con prendas cuyos precios van desde los $990 hasta los $4.990.

“Comenzaremos a vender toda la tienda desde $990. Sí, después de casi dos años vamos a cerrar esta tienda, pero tenemos nueva casita mucho más grande para By Lola San Vicente de Tagua Tagua”, señalaron desde la marca en un video publicado en TikTok.

¿Dónde se llevará a cabo el remate?

El remate se lleva a cabo en Galería García, local 3, ubicada en Carmen Gallegos 321, en San Vicente de Tagua Tagua.

Desde el emprendimiento explicaron que la liquidación busca cerrar de buena forma esta etapa antes de iniciar el cambio de local. “Si llevas todo este tiempo acompañándonos en By Lola, este es el momento de venir porque queremos que esta etapa termine de la mejor forma posible”, agregaron.

La tienda también aseguró que se encuentra reponiendo ropa todos los días, por lo que las ofertas estarán disponibles durante esta semana o hasta agotar stock.