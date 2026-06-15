;

Con ropa desde los $990: tienda chilena anuncia remate final de todos sus productos

La empresa realizará la liquidación previo a mudarse a un local más grande. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Con ropa desde los $990: tienda chilena anuncia remate final de todos sus productos

Quienes estén buscando una opción económica para conseguir ropa nueva, esta semana tendrán una gran oportunidad. La tienda By Lola anunció un remate total de sus productos, con precios que parten desde los $990.

La liquidación se realiza antes de que el emprendimiento deje su actual local en San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O’Higgins, para trasladarse a un espacio más grande en la misma ciudad.

Revisa también:

ADN

La tienda informó a través de redes sociales que todo el stock del local entró en liquidación, con prendas cuyos precios van desde los $990 hasta los $4.990.

“Comenzaremos a vender toda la tienda desde $990. Sí, después de casi dos años vamos a cerrar esta tienda, pero tenemos nueva casita mucho más grande para By Lola San Vicente de Tagua Tagua”, señalaron desde la marca en un video publicado en TikTok.

¿Dónde se llevará a cabo el remate?

El remate se lleva a cabo en Galería García, local 3, ubicada en Carmen Gallegos 321, en San Vicente de Tagua Tagua.

Desde el emprendimiento explicaron que la liquidación busca cerrar de buena forma esta etapa antes de iniciar el cambio de local. “Si llevas todo este tiempo acompañándonos en By Lola, este es el momento de venir porque queremos que esta etapa termine de la mejor forma posible”, agregaron.

La tienda también aseguró que se encuentra reponiendo ropa todos los días, por lo que las ofertas estarán disponibles durante esta semana o hasta agotar stock.

@bylolacl

REMATE FINAL POR CIERRE DE TIENDA Desde $990 a $4.990 Válido para tienda San Vicente 📍 Galería García Local 3 Nueva ubicación Carmen Gallegos 321 #remate #cierredetienda #nuevatienda #emprendimiento #fyp

♬ sonido original - bylolacl

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad