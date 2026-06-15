“No puedes trabajar 8 horas si quieres ser exitoso; tienes que trabajar 15 y, a veces, 20″ / Francisco Vicencio Salinas

Arturo Guerrero, el histórico vocero de La Vega y una de las voces más reconocidas del comercio minorista en Chile, concedió una extensa entrevista recientemente.

El “Padrino” del emblemático espacio de Santiago conversó con Iván Martínez en el programa de YouTube Preguntas de Negocios y entregó una de las claves para que los emprendedores surjan con su proyecto.

En cierto punto del diálogo lanzó: “Esta es la realidad: no puedes trabajar 8 horas si quieres ser exitoso; tienes que trabajar 15 y, a veces, 20. (Además), tener una visión de cuál es mi objetivo, lo que quiero lograr. Y, de repente, se empiezan a dar (los resultados)“.

Un poco más adelante, durante el mismo encuentro, reiteró el consejo. “El emprendedor tiene que trabajar mínimo 15 horas, de ahí para adelante, y levantarte a la hora en que nadie se está levantando porque vas a tener la mente fresca”.

“E irte también cuando a la hora que nadie se está yendo, ojo con esto”, agregó el empresario fúnebre, que algo sabe de impulsar una idea hasta que sea lo suficientemente rentable.

“No falta que llega el despistado y te compra la venta del día”, siguió Guerrero.

“Yo creo que en los negocios cuando está temprano, está conectado. El que llega tarde siempre está desconectado, desenchufado, está todo armado”, continuó el otrora amigo de Francisco Kaminski.

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“Es difícil que una persona fracase cuando tiene claro el rollo. El que fracasa es el que creía, que se hacía expectativas mayores de lo que correspondía”, siguió el comerciante.