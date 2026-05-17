Confirman nuevo cierre de tienda de ropa en Chile: hay liquidación final con descuentos

A través de sus redes sociales, una tienda de ropa online anunció su cierre definitivo.

Por este motivo, durante todo mayo se está realizando una liquidación final con importantes descuentos en sus productos.

Todo se trata de EVA/Ferocé, un espacio digital que cuenta con un amplio catálogo y varias prendas de origen europeo.

La liquidación incluye ropa y accesorios. Dentro de las opciones aparecen pantalones pitillo por $3.000, de cotelé por $4.000, camisas midi por $3.500 y joggers italianos por $10.000.

El catálogo completo se puede revisar pinchando aquí y en el mismo documento aparecen los detalles para hacer un pedido. Hay opción para retirar en Reñaca o enviar a cualquier punto de Chile, por pagar.

Ropa para mujer, carteras de cristales, perlas y piedras hechas, aros artesanales de arcilla polimérica y acero quirúrgico son parte de la oferta.