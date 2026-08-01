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O’Higgins ya tiene al reemplazante de González y Sarrafiore: fichaje inminente

El “Capo de Provincia” estaría a detalles de cerrar el arribo de un delantero paraguayo.

Javier Catalán

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

O’Higgins cayó en los penales ante Boca Juniors el pasado jueves, pero su espacio en la Copa Sudamericana no fue lo único que perdió ese día.

Tras terminar el encuentro, Francisco González y Martín Sarrafiore, dos de las figuras del “Capo de Provincia”, se despidieron del club para seguir sus carreras en Xolos de Tijuana y Atlante, respectivamente, ambos clubes de la Liga MX.

Estas dos bajas son sensibles, pero el elenco celeste no tardó encontrar, al menos, un reemplazante, en un fichaje que nuevamente tiene el sello de Christian Bragarnik.

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Según información de ABC Deportes, David Fernández, delantero paraguayo de 20 años será nuevo jugador de O’Higgins.

El futbolista llega procedente de Defensa y Justicia, donde en 2026 solo jugó tres partidos con el equipo profesional, sumando apenas 35 minutos, pero sin anotar goles. En el equipo proyección del “Halcón” de Varela las cosas fueron un poco mejor: en cuatro encuentros, anotó dos veces.

Esta no será la primera vez que David Fernández juegue en Chile, ya que en 2025, el centroatacante formó parte de la selección paraguaya Sub 20 que jugó el Mundial de la categoría en nuestro país.

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