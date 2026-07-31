Este viernes por la noche la acción de la jornada 17 de la Liga de Primera arrancará en el sur del país, y en Viña del Mar se disputará uno de los compromisos más esperados de la fecha: Everton y Colo Colo se miden en el Estadio Sausalito.

Después de un irregular comienzo, Everton enrieló su campaña y está palmo a palmo luchando por meterse en los puestos de clasificación para torneos internacionales 2027. Son octavos con 23 unidades.

Sin embargo, al frente estará el principal aspirante y máximo favorito a quedarse con la corona de la Liga de Primera. Colo Colo es el superlíder del torneo con 39 puntos y quiere seguir en racha, esta vez, en la “Ciudad Jardín”.

FINAL | Everton vs. Colo Colo

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 1 de agosto

FINAL | Everton 3 -4 Colo Colo | Estadio Sausalito

Goles: 1-0; 24′ Alan Medina (EVE) | 1-1; 32′ Maximiliano Romero (CC) | 1-2; 42′ Álvaro Madrid (CC) | 2-2; 45′+5 Alan Medina, penal (EVE) | 2-3; 53′ Leandro Hernández (CC) | 3-3; 54′ Julián Alfaro (EVE) | 3-4; 62′ Maximiliano Romero (CC)