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FINAL. Colo Colo se impone a Everton en una guerra de goles por la fecha 17 de la Liga de Primera

“Ruleteros” y el “popular” disputarán el partido más esperado de la jornada. Lo escuchas junto al equipo de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes por la noche la acción de la jornada 17 de la Liga de Primera arrancará en el sur del país, y en Viña del Mar se disputará uno de los compromisos más esperados de la fecha: Everton y Colo Colo se miden en el Estadio Sausalito.

Después de un irregular comienzo, Everton enrieló su campaña y está palmo a palmo luchando por meterse en los puestos de clasificación para torneos internacionales 2027. Son octavos con 23 unidades.

Sin embargo, al frente estará el principal aspirante y máximo favorito a quedarse con la corona de la Liga de Primera. Colo Colo es el superlíder del torneo con 39 puntos y quiere seguir en racha, esta vez, en la “Ciudad Jardín”.

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El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 1 de agosto

  • FINALEverton 3-4 Colo Colo Estadio Sausalito

Goles: 1-0; 24′ Alan Medina (EVE) | 1-1; 32′ Maximiliano Romero (CC) | 1-2; 42′ Álvaro Madrid (CC) | 2-2; 45′+5 Alan Medina, penal (EVE) | 2-3; 53′ Leandro Hernández (CC) | 3-3; 54′ Julián Alfaro (EVE) | 3-4; 62′ Maximiliano Romero (CC)

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