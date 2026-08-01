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Meteorología actualiza aviso de nubes convectivas con características tornádicas: afectaría a 4 regiones de Chile

El organismo señaló que el aviso se origina debido a una “inestabilidad atmosférica”. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Meteorología actualiza aviso de nubes convectivas con características tornádicas: afectaría a 4 regiones de Chile

Este sábado 1 de agosto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas”, al agregar a una cuarta región que también se podría ver afectada por el fenómeno.

De acuerdo a lo publicado por el organismo, el aviso se origina debido a una “inestabilidad atmosférica”.

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El fenómeno estará vigente durante la tarde de este sábado 1 de agosto y la tarde del domingo 2 de agosto en las regiones de: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

A continuación, el detalle región por región:

Región de Biobío

  • Litoral: sábado 1 y domingo 2 de agosto.
  • Cordillera Costa: sábado 1 y domingo 2 de agosto.
  • Valle: sábado 1 y domingo 2 de agosto.

Región de La Araucanía

  • Litoral: sábado 1 y domingo 2 de agosto.
  • Cordillera Costa: sábado 1 y domingo 2 de agosto.
  • Valle: sábado 1 y domingo 2 de agosto.

Región de Los Ríos

  • Litoral: sábado 1 y domingo 2 de agosto.
  • Cordillera Costa: sábado 1 y domingo 2 de agosto.
  • Valle: sábado 1 y domingo 2 de agosto.

Región de Los Lagos

  • Valle: sábado 1 de agosto.

Cabe señalar que el Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC emite “Avisos” cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de “severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

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