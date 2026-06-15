“Gano más limpiando baños”: enfermera chilena en Australia revela cuál es su sueldo y qué es lo más caro de allá

Karina Adasme, enfermera chilena de 31 años, se volvió viral en redes sociales tras contar cuánto dinero gana actualmente en Australia, país donde vive desde hace casi tres años.

La joven, que llegó con una visa Working Holiday junto a su pareja, también enfermero, explicó que hoy obtiene mayores ingresos realizando labores de aseo que ejerciendo su profesión en Chile.

A través de un video publicado en redes sociales, Karina Adasme relató que actualmente trabaja en un camping ubicado en la Great Ocean Road, al sur de Melbourne. Su jornada consiste en limpiar cabañas y baños durante seis horas al día, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

“Hoy gano más limpiando baños que ejerciendo”

“Estudié años para ser enfermera y hoy gano más limpiando baños que ejerciendo. Sé que suena feo, pero es la verdad”, comentó la chilena.

Pese a que reconoce que el trabajo no es glamoroso y exige esfuerzo físico, aseguró que el sueldo compensa esa realidad. “Pese a que no es lo más glamoroso, la verdad es que se te pasa al tiro cuando ves el sueldo”, agregó.

En conversación con LUN, la chilena aseguró que “hay vida después del trabajo. No es como en Chile, que uno termina cansado, con ganas de llegar a la casa, cocinar y dormir”, expresó.

Respecto a los sueldos, Adasme calculó que si un chileno gana $539.000 mensuales, eso se traduce en alrededor de $3.300 por hora de trabajo, pensando en 40 horas semanales. En Australia, en cambio, pagan mínimo 25 dólares australianos por hora, equivalentes a $16.000 chilenos .

En un video publicado en TikTok, la chilena reveló que gana entre $32 y $45 dólares la hora. Lo que, según sus cálculos, son al menos $3.000.000 chilenos al mes .

Eso sí, reconoció que no todo es más barato. Según dijo, los arriendos son uno de los principales gastos: una pieza en una casa compartida puede costar cerca de 400 dólares australianos semanales por persona, mientras que un departamento puede superar los 500 dólares por semana.