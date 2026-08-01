Inédito secuestro alerta sobre una nueva modalidad delictiva: así funciona el engaño

Una inédita y peligrosa emboscada delictiva quedó al descubierto tras la detención de cinco personas, dos adultos y tres menores de edad, acusadas de secuestrar a un matrimonio y a sus dos hijos. El operativo policial se desencadenó luego de que la banda atrajera al padre de familia, de oficio mecánico, mediante la contratación de un falso servicio de reparación de vehículos a través de redes sociales.

La sucesión de hechos comenzó durante la tarde del viernes en la comuna de Maipú, lugar fijado por los supuestos clientes para concretar el trabajo. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro acompañado de su familia, el profesional fue abordado de manera violenta por cinco sujetos.

Tras ser intimidados, los delincuentes exigieron a las víctimas revelar la ubicación exacta de su domicilio, con el objetivo de trasladarse hasta el inmueble y sustraer dinero junto a otras especies de valor. Bajo amenaza, el grupo familiar fue obligado a movilizarse junto a sus captores en dirección a la comuna de La Florida.

Fue durante este tenso trayecto cuando se produjo el punto de inflexión. Una de las personas retenidas logró, de manera sigilosa, advertir de la situación de extremo peligro a un vecino. “Una de las víctimas, en forma oportuna, logra dar aviso de esta situación a un vecino, quien rápidamente toma contacto con personal de la Subcomisaría Los Quillayes”, explicó el coronel Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Santiago Cordillera, publcia La Tercera.

Intervención policial y armamento incautado

Con los antecedentes sobre la mesa, los funcionarios de Carabineros se trasladaron de inmediato hasta el domicilio de las víctimas en La Florida, aguardando estratégicamente la llegada de los vehículos. Una vez que los automóviles arribaron al lugar, los efectivos policiales intervinieron de forma sorpresiva. Aunque los sospechosos intentaron darse a la fuga, fueron rápidamente interceptados y reducidos por el personal uniformado, logrando rescatar a las cuatro víctimas ilesas.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó un arma de fuego, un arma de aire comprimido y un cargador extendido provisto con 27 cartuchos de munición nueve milímetros. Los peritajes balísticos determinarán si el segundo armamento se encontraba adaptado para efectuar disparos letales.

Los adultos detenidos, de 36 y 19 años, registran antecedentes penales por receptación de vehículos motorizados, mientras que el historial de los tres adolescentes incluye causas vinculadas a la Ley de Drogas. Todos pasaron este sábado a su respectiva audiencia de control de detención por los delitos de secuestro y porte de arma de fuego.

Frente a la gravedad del caso, el coronel Toledo confirmó que “es primera vez que nos encontramos ante una situación de estas características” utilizando como señuelo un requerimiento mecánico. En esa línea, la autoridad policial formuló un urgente llamado preventivo a quienes comercializan productos o servicios en redes sociales, instándolos a verificar la identidad de los usuarios y a evitar la entrega de información sensible sobre sus domicilios o bienes personales. En paralelo, el Ministerio Público investiga si la banda criminal ya había perpetrado delitos bajo esta misma modalidad.