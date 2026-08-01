Senapred activa mensajería SAE y llama a evacuar riberas de tres ríos en la región de Los Lagos
El organismo emitió tres alertas por el desborde y la crecida de los ríos en las comunas de San Pablo y Osorno.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a la población a alejarse de las riberas de tres ríos en dos comunas de la región de Los Lagos, en el marco del sistema frontal.
A través de su cuenta en la red social X, el organismo emitió la primera alerta a las 15:17 horas, solicitando evacuar la ribera del río Bueno, en la comuna de San Pablo, debido a su desborde.
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La segunda alerta fue emitida a las 15:21 horas y llamó a evitar la ribera del río Rahue, en la comuna de Osorno, por su crecida. Minutos más tarde, Senapred emitió una tercera alerta para evitar la ribera del río Damas, también en Osorno, por el aumento de su caudal.
Asimismo, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar el llamado a los habitantes de los sectores afectados y facilitar la evacuación preventiva.
Revisa aquí las alertas de Senapred:
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