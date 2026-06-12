UFC en la Casa Blanca: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el histórico evento Freedom 250? / Scott Taetsch

Dana White lo hizo de nuevo y rompió todos los límites establecidos en el deporte mundial. Este domingo 14 de junio se llevará a cabo el “UFC Freedom 250”, un evento sin precedentes que instalará el icónico octágono en el patio de la Casa Blanca.

La cartelera no es una coincidencia: celebra el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos y, de paso, coincide con el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

Por primera vez en la historia se realizará un espectáculo pagado en los jardines presidenciales, ante una exclusiva lista de 4.300 invitados VIP, compuesta en su gran mayoría por miembros de las fuerzas militares norteamericanas.

El combate estelar de la noche promete una verdadera guerra de pie, considerando que el hispanogeorgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje se enfrentarán para unificar el cinturón del peso ligero. En el combate co-estelar, el brasileño Alex “Poatan” Pereira buscará hacer historia y convertirse en el primer campeón de tres divisiones distintas al medirse ante el francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado.

La cartelera de peleas estelares la completan choques de altísimo nivel. Entre ellos destacan el regreso del excampeón Sean O’Malley enfrentando a Aiemann Zahabi; Derrick Lewis contra el invicto Josh Hokit; Mauricio Ruffy ante el experimentado Michael Chandler; además de los cruces de Bo Nickal contra Kyle Daukaus y Diego Lopes frente a Steve Garcia.

Amenazas de suspensión del evento

A pesar de la espectacularidad, el evento tambalea debido a dos grandes frentes. En el plano legal, la firma Public Integrity Project ingresó una demanda contra el Servicio de Parques Nacionales, alegando que la ley prohíbe tajantemente los espectáculos con fines de lucro en monumentos históricos.

A esto se le suma el factor climático, ya que los pronósticos para Washington D.C. apuntan a un 65% de probabilidad de lluvia y un 39% de tormenta eléctrica. Al ser un show completamente al aire libre en el jardín sur, la humedad en la lona se perfila como el peor enemigo de los competidores si el clima empeora.

Horario y dónde ver el UFC Freedom 250

El evento se llevará a cabo este domingo 14 de junio desde los jardines de la Casa Blanca. El inicio de la cartelera oficial está programado para las 20:00 horas de Chile, por lo que los combates titulares de fondo deberían comenzar a disputarse aproximadamente a las 22:30 horas.

Para todo el territorio chileno, el evento completo estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Paramount+.