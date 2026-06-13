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Adultos mayores que se mudan con sus hijos: el error que muchas familias pasan por alto, según experta

Aunque suele tomarse por motivos de seguridad, esta transición puede convertirse en un desafío mucho más complejo.

Javiera Rivera

Adultos mayores que se mudan con sus hijos: el error que muchas familias pasan por alto, según experta

Adultos mayores que se mudan con sus hijos: el error que muchas familias pasan por alto, según experta / Halfpoint Images

Cuando un adulto mayor debe dejar su casa para irse a vivir con sus hijos, la atención suele centrarse en los cuidados y la organización familiar.

Sin embargo, diversos expertos señalan que uno de los errores más comunes es no considerar el proceso emocional que acompaña esta transición.

Así lo afirmó María González Ruiz, neuropsicóloga del Instituto Centta, quien explicó que abandonar el hogar puede representar una pérdida de control sobre la propia vida.

“No basta con preparar una habitación o gestionar la medicación: hay que acompañar el duelo por la pérdida de autonomía”, señaló la especialista.

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Según González, la casa no solo es un lugar físico, sino también un espacio asociado a la independencia, las rutinas y los recuerdos. Por ello, muchas personas mayores pueden experimentar tristeza.

La experta añadió que la situación puede ser aún más compleja cuando el adulto mayor vive por temporadas en las casas de distintos hijos, ya que debe adaptarse constantemente a nuevas dinámicas y entornos.

La neuropsicóloga recomendó validar las emociones de la persona mayor y permitir que siga tomando decisiones sobre aspectos cotidianos de su vida.

Asimismo, indicó que cuando existe resistencia a la mudanza, es importante escuchar los temores y preocupaciones detrás de esa negativa, en lugar de interpretar la situación únicamente como una oposición al cambio.

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