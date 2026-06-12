Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que afectó a 15 estudiantes de un colegio en La Araucanía / Kinga Krzeminska

El eritema infeccioso volvió a captar la atención luego de que un colegio de Victoria, en la Región de La Araucanía, confirmara un brote que afectó a 15 estudiantes de distintos cursos.

También conocida como “quinta enfermedad”, esta infección es causada por el parvovirus B19 y se presenta con mayor frecuencia en niños.

Se trata de una enfermedad contagiosa que suele propagarse a través de las secreciones respiratorias, especialmente en entornos como escuelas y jardines infantiles.

De acuerdo con la información entregada por la institución educativa, los casos fueron detectados tras un seguimiento realizado a alumnos que presentaron problemas de salud.

Según explicó la Clínica Mayo, el eritema infeccioso puede comenzar con síntomas similares a los de un resfrío, como fiebre, dolor de cabeza, goteo nasal y malestar general.

Sin embargo, su signo más característico es una erupción rojiza en las mejillas, motivo por el que también se le conoce como la enfermedad de las “mejillas abofeteadas”.

Aunque en la mayoría de los casos evoluciona de manera leve y desaparece sin complicaciones, las autoridades sanitarias recomiendan mantener reposo.