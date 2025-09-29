Estas son las señales de que podrías tener disfunción eréctil sin notarlo: no solo problemas de erección

Tener problemas de disfunción eréctil puede ser frustrante y afectar tanto la confianza personal como la relación de pareja.

Según Cleveland Clinic, un poco más de la mitad de los hombres experimentan síntomas de la afección en algún punto de sus vidas.

Eso sí, hay dos detrales clave a considerar: no se trata solo de una preocupación de hombres mayores, y los indicios no se limitan únicamente a la dificultad para mantener una erección.

El sitio web Men’s Health recopiló los nueve signos a los que hay que prestar atención. Revisa la lista a continuación.

Estas son las señales de que podrías tener disfunción eréctil

Problemas para lograr o mantener una erección – Signo más evidente; también incluye disminución de la libido. No te has despertado con erección matutina – Disminución de erecciones nocturnas puede indicar problemas vasculares. Disminución del deseo sexual (libido) – Relacionado con niveles bajos de testosterona. Colesterol o presión arterial altos – Pueden dañar vasos sanguíneos y afectar el flujo sanguíneo hacia el pene. Encías hinchadas, sensibles o sangrantes – Indican inflamación que puede afectar vasos sanguíneos y contribuir a disfunción eréctil. Cambios en la firmeza o duración de la erección – Erecciones menos firmes o más cortas de lo habitual. Medicamentos recientes – Antidepresivos o medicación para presión arterial pueden dificultar la erección. Problemas de sueño – Falta de sueño o apnea del sueño provocarían sentirse más estresado o ansioso, afectando la testosterona y el flujo sanguíneo. Enfermedad renal – Puede alterar hormonas, circulación y energía, impactando directamente en la función sexual.

Acorde a Mayo Clinic, el tratamiento de la disfunción eréctil depende de su causa, gravedad y condiciones de salud subyacentes. Existen varias opciones, con pros y contras.

Los medicamentos orales, como sildenafil o tadalafil, son efectivos para algunos hombres. Relajan los músculos del pene y aumentan el flujo sanguíneo durante la estimulación sexual, pero no provocan una erección por sí solos. Obviamente, deben ser recetados por un médico, ya que pueden tener efectos secundarios.

Si los medicamentos no funcionan, existen alternativas como inyecciones, dispositivos de vacío, implantes de pene o terapia de reemplazo de testosterona. Además, consultar con un experto en salud mental puede ser útil si el estrés, la ansiedad o problemas de pareja contribuyen a la disfunción eréctil, mejorando de paso el bienestar emocional.