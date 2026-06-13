Ministro Arrau reacciona a muerte del “Niño Guerrero”: “La caída de un líder no es el fin de una organización como el Tren de Aragua”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la información entregada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, identificado como el máximo líder del Tren de Aragua.

La autoridad calificó el hecho como un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región.

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“La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente”, señaló el ministro Arrau en su cuenta de X.

Además, la autoridad chilena destacó como una señal positiva la cooperación internacional que habría permitido el operativo. “Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas”, afirmó, agregando que esta acción se suma a los recientes avances de las instituciones chilenas en la persecución de integrantes de la banda en el país.

Pese a ello, el ministro advirtió que la eventual muerte del cabecilla no implica el fin de la estructura criminal. “La caída de un líder no significa el fin de una organización como esta”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que el Gobierno continuará coordinando a las distintas instituciones del sistema de seguridad para perseguir a las células operativas y a cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción conjunta del Estado frente al crimen organizado transnacional.

La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente.



Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades… https://t.co/7fPJJiea9X — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 13, 2026

Las declaraciones del titular de Seguridad Pública se producen luego de que Donald Trump asegurara que fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos ejecutaron una operación militar en la que habría muerto Guerrero Flores.