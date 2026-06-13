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Dos hombres baleados en Lo Espejo: Fiscalía indaga un posible doble homicidio frustrado

Una de las víctimas recibió impactos en las piernas y la espalda, mientras un segundo hombre ingresó baleado a un centro asistencial.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Dos hombres baleados en Lo Espejo: Fiscalía indaga un posible doble homicidio frustrado

Dos hombres baleados en Lo Espejo: Fiscalía indaga un posible doble homicidio frustrado

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Un doble homicidio frustrado mantiene trabajando a personal especializado de Carabineros y de la Fiscalía en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

El procedimiento se desarrolla en el sector de avenida Padre Alberto Hurtado con calle 21 Sur, donde un hombre fue atacado a balazos mientras transitaba por la vía pública.

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De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima, cuya identidad aún no ha sido determinada, recibió al menos cuatro impactos balísticos: tres en sus piernas y uno en la espalda. Tras el ataque fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Barros Luco, donde permanece recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Paralelamente, un segundo hombre ingresó a un centro asistencial de la comuna con heridas de bala de similares características. Las autoridades investigan si ambos casos están vinculados y si corresponden a un mismo hecho delictual.

En el lugar trabaja personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana, realizando peritajes y recopilando antecedentes para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables. Hasta ahora no se han reportado detenidos y la investigación continúa en desarrollo.

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