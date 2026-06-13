Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y promete abrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Donald Trump afirmó este sábado que el esperado acuerdo entre Estados Unidos e Irán será firmado este domingo, en medio de las negociaciones que, según autoridades pakistaníes, se encuentran en su fase final.

A través de una extensa publicación en Truth Social, el mandatario sostuvo que el pacto representa “exactamente lo contrario” al acuerdo nuclear impulsado por Barack Obama, al que acusó de haber abierto un camino hacia el desarrollo de armas atómicas por parte de Teherán.

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Trump aseguró que el nuevo entendimiento constituye “un muro contra cualquier arma nuclear” y afirmó que Irán ya no busca desarrollar ni adquirir este tipo de armamento.

“No tendrán un arma nuclear, ni mediante compra, desarrollo o cualquier otra forma de obtención”, señaló. Además, adelantó que, una vez firmado el acuerdo, el estratégico estrecho de Ormuz quedará “abierto para todos”, en una señal destinada a reducir las tensiones en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

El mandatario también destacó que el pacto no contempla transferencias de dinero a Irán, marcando una diferencia con la administración Obama, a la que criticó por haber entregado miles de millones de dólares a Teherán.

En esa línea, afirmó que, cuando la situación se estabilice, Estados Unidos trabajará para recuperar y destruir el material nuclear enriquecido que, según sus palabras, permanece enterrado en instalaciones iraníes.

Las declaraciones de Trump se producen luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, asegurara que un acuerdo de paz entre Washington y Teherán podría concretarse en las próximas 24 horas. Sin embargo, desde Irán, el canciller Abbas Araghchi advirtió que todavía no existe consenso total sobre todos los puntos en discusión, por lo que el cierre definitivo de las negociaciones aún permanece sujeto a las conversaciones de última hora.