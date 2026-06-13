;

Chile envía segundo vuelo con ayuda humanitaria a Bolivia: trasladan 6 toneladas de insumos esenciales

Un avión Hércules de la FACh despegó rumbo a La Paz con insumos esenciales mientras el Gobierno llamó al diálogo y a una solución pacífica de la crisis.

Nelson Quiroz

GOBIERNO

GOBIERNO

El Gobierno de Chile concretó este sábado un nuevo envío de ayuda humanitaria a Bolivia, como parte de los esfuerzos de cooperación destinados a apoyar a la población afectada por la compleja situación que atraviesa el país vecino.

A las 10:00 horas despegó desde territorio nacional un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile con destino a La Paz, transportando seis toneladas de insumos esenciales.

ADN

GOBIERNO

La operación fue coordinada entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto a la Fuerza Aérea de Chile. Se trata del segundo vuelo humanitario enviado por el Ejecutivo en menos de un mes, luego de que el pasado 21 de mayo se despachara una primera carga compuesta por alimentos y artículos básicos destinados a las familias bolivianas.

Revisa también

ADN

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el compromiso de Chile con la cooperación regional y señaló que el país continuará apoyando a las naciones vecinas que enfrenten situaciones de emergencia.

“Hoy enviamos un segundo vuelo con insumos esenciales. Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa”, afirmó.

La autoridad también reiteró el respaldo del Gobierno chileno a las instituciones democráticas bolivianas y llamó a privilegiar el diálogo como vía para superar la crisis. “Reiteramos nuestro respaldo al Gobierno de Bolivia, hacemos un llamado al diálogo y a una solución pacífica, y reafirmamos el respeto irrestricto de las instituciones democráticas”, sostuvo el canciller.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad