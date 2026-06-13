Chile envía segundo vuelo con ayuda humanitaria a Bolivia: trasladan 6 toneladas de insumos esenciales

El Gobierno de Chile concretó este sábado un nuevo envío de ayuda humanitaria a Bolivia, como parte de los esfuerzos de cooperación destinados a apoyar a la población afectada por la compleja situación que atraviesa el país vecino.

A las 10:00 horas despegó desde territorio nacional un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile con destino a La Paz, transportando seis toneladas de insumos esenciales.

GOBIERNO Ampliar

La operación fue coordinada entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto a la Fuerza Aérea de Chile. Se trata del segundo vuelo humanitario enviado por el Ejecutivo en menos de un mes, luego de que el pasado 21 de mayo se despachara una primera carga compuesta por alimentos y artículos básicos destinados a las familias bolivianas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el compromiso de Chile con la cooperación regional y señaló que el país continuará apoyando a las naciones vecinas que enfrenten situaciones de emergencia.

“Hoy enviamos un segundo vuelo con insumos esenciales. Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa”, afirmó.

La autoridad también reiteró el respaldo del Gobierno chileno a las instituciones democráticas bolivianas y llamó a privilegiar el diálogo como vía para superar la crisis. “Reiteramos nuestro respaldo al Gobierno de Bolivia, hacemos un llamado al diálogo y a una solución pacífica, y reafirmamos el respeto irrestricto de las instituciones democráticas”, sostuvo el canciller.