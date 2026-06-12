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Trump afirma que operativo militar de EE.UU. habría dado muerte a “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

El mandatario aseguró que el Comando Sur ejecutó un “ataque cinético” contra el cabecilla del Tren de Aragua en el marco de su ofensiva contra el crimen organizado.

Martín Neut

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GETTY IMAGES / Anadolu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas del Comando Sur realizaron una operación militar en la que habría muerto Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como el máximo líder del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.

Según el mandatario, el operativo consistió en un “ataque cinético rápido y letal”, ejecutado como parte de la estrategia de su administración contra el crimen organizado transnacional.

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“Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera”, afirmó Trump, al destacar que la acción formaría parte de una ofensiva más amplia contra estas redes.

El presidente también vinculó la operación a su política de seguridad fronteriza y criticó a la administración de Joe Biden, a quien acusó de haber permitido el ingreso de organizaciones criminales a territorio estadounidense.

Asimismo, Trump sostuvo que la acción habría sido coordinada con autoridades en Venezuela, lo que, según dijo, eliminaría “cualquier refugio seguro” para el grupo criminal. “Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”, añadió el mandatario.

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