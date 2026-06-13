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Avanza proyecto que busca impedir subsidios habitacionales a condenados por usurpación de viviendas

La iniciativa surge en medio del debate por el aumento de las ocupaciones ilegales en distintos sectores del país.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados continúa revisando un proyecto de ley que busca impedir que personas condenadas por usurpación de inmuebles puedan acceder a subsidios y beneficios habitacionales.

La propuesta fue presentada por la diputada Francesca Muñoz (PCC) y establece una inhabilidad de 10 años para postular a estos programas una vez que la sentencia quede firme. En caso de reincidencia, el plazo aumentaría en cinco años.

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La iniciativa surge en medio de la discusión sobre las tomas de terrenos y viviendas en distintas zonas del país, y busca que los beneficios habitacionales se destinen a quienes han seguido los procesos establecidos.

La diputada Muñoz defendió la propuesta señalando que el Gobierno protegerá a las familias que hagan bien el proceso. “El Estado debe estar del lado de las familias que cumplen las reglas y no de quienes las vulneran”, afirmó.

La parlamentaria también destacó que el proyecto siga avanzando en su tramitación, afirmando que busca reconocer el esfuerzo de las familias que esperan legítimamente una vivienda.

Finalmente, el proyecto deberá continuar su discusión en la Comisión de Vivienda antes de avanzar a las siguientes etapas del proceso legislativo en el Congreso.

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