Tiene 42 metros y aguanta 10 toneladas: Ejército inicia instalación de puente mecano para recuperar conectividad en la Ruta E-462

Durante la mañana de este sábado comenzaron oficialmente las obras de instalación del puente mecano diseñado para restablecer la conectividad terrestre entre las localidades de Catapilco y La Laguna, en la comuna de Zapallar.

La estructura de emergencia está siendo emplazada sobre la Ruta E-462, específicamente a la altura de la Quebrada Las Terneras (sector Las Tupas). En dicho punto, el intenso sistema frontal registrado la semana antepasada provocó un profundo socavón que obligó a interrumpir el tránsito en uno de los principales ejes viales de la Provincia de Petorca.

Los trabajos de ensamblaje están a cargo de un contingente de más de 60 especialistas de la Escuela de Ingenieros del Ejército de Chile, en el marco de una solución transitoria impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Una vez operativa, la plataforma permitirá restablecer el flujo de vehículos livianos y buses de transporte para los habitantes del sector.

Detalles técnicos y plazos de la obra transitoria

El biministro De Grange entregó las especificaciones de la infraestructura instalada, destacando el nivel de coordinación interinstitucional. “Este es un puente provisorio que va a tener una longitud de 42 metros y va a permitir la circulación con un máximo de 10 kilómetros por hora de vehículos de hasta 15 toneladas”, detalló el secretario de Estado.

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Respecto a los tiempos de ejecución, el titular de la cartera proyectó que, dada la celeridad del personal del Ejército y la posterior revisión de seguridad técnica que realizará el equipo de Vialidad, se espera que el paso “a mediados de la otra semana ya esté habilitado”.

La ruta hacia la solución definitiva

Pese a la rápida respuesta logística, las autoridades recalcaron que esta es una medida estrictamente temporal. Sobre la reconstrucción total de la ruta, De Grange adelantó que “esperamos que dentro de 7 meses a 10 meses ya esté la solución definitiva que se requiere”. Para ello, el MOP ya se encuentra realizando los estudios de ingeniería previos a los trabajos de relleno, compactación y pavimentación que permitirán retomar la circulación de carga pesada.

En esa misma línea, el alcalde Gustavo Alessandri valoró el alivio que esta obra significa para la comunidad local, pero fue enfático en la transitoriedad de la medida. “Nuestra prioridad ha sido recuperar la conectividad en el menor tiempo posible, pero con todas las condiciones de seguridad necesarias. (...) Una vez terminada la instalación se podrá habilitar provisoriamente el tránsito, pero es importante señalar que este puente no reemplaza la solución definitiva. Esta última avanza en paralelo”, concluyó el jefe comunal.