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Asesinan a conductor de camión durante robo en el Valle de Lluta: delincuentes le dispararon tras intentar huir

La víctima, de 42 años, fue abordada por sujetos armados mientras reparaba un desperfecto de su vehículo.

Ruth Cárcamo

X @Fiscalia_Arica

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Un conductor de camión de nacionalidad boliviana murió asesinado durante la noche de este viernes en el Valle de Lluta, región de Arica, luego de ser atacado por un grupo de sujetos armados que lo abordaron para robarle.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas en el kilómetro 9 de la Ruta 11-CH, cuando la víctima –un hombre de 42 años– se encontraba junto a otro sujeto a un costado de la calzada reparando un desperfecto de su vehículo.

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De acuerdo con los antecedentes preliminares, en ese momento se detuvo un automóvil, desde el cual descendieron varios individuos portando armas de fuego.

“Fallecido en la vía pública”

Los sujetos habrían amenazado al conductor y a su acompañante, para luego sustraerles sus celulares y billeteras. En ese contexto la víctima intentó huir corriendo del lugar, pero los antisociales le dispararon y posteriormente escaparon.

Hasta el lugar concurrió el fiscal Manuel González, quien confirmó que la víctima fue encontrada “fallecida en la vía pública, cercano a su camión, con impactos balísticos en su cuerpo”.

La investigación quedó a cargo del equipo ECOH de la Fiscalía de Arica, en conjunto con detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

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