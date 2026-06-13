Santiago enfrenta su cuarta preemergencia ambiental del año: estas son las restricciones para este domingo 14 de junio

La Región Metropolitana enfrentará este domingo 14 de junio su cuarta preemergencia ambiental de 2026, luego de que las autoridades activaran la medida preventiva ante el aumento de las concentraciones de material particulado fino MP2.5, uno de los contaminantes más dañinos para la salud de la población.

La declaración implica una serie de restricciones destinadas a disminuir las emisiones contaminantes y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Según lo informado por las autoridades, el episodio corresponde a niveles de contaminación que fluctúan entre los 110 y 169 microgramos por metro cúbico de MP2.5.

Restricciones y recomendaciones para actividades físicas

Entre las medidas más relevantes figura la prohibición del uso de calefactores residenciales a leña, pellet y otros derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, una restricción que será fiscalizada durante toda la jornada.

Las autoridades anunciaron también una intensificación de los controles y fiscalizaciones, además de programas especiales de lavado y aspirado de calles para disminuir la acumulación de partículas contaminantes en suspensión.

Asimismo, se estableció la paralización de fuentes estacionarias correspondientes a grandes establecimientos que no hayan cumplido las metas anuales de reducción de emisiones exigidas por la normativa ambiental.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las medidas vigentes y mantenerse informada a través de los canales oficiales, considerando que las condiciones meteorológicas propias del invierno favorecen la acumulación de contaminantes en la cuenca de Santiago.