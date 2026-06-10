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Qué sucederá con los planes pagados tras cierre de gimnasios Energy: expertos explicaron las opciones

El cierre dejó a miles de clientes sin acceso al servicio.

Javiera Rivera

Qué sucederá con los planes pagados tras cierre de gimnasios Energy: expertos explicaron las opciones

El cierre de Energy Fitness Club tomó por sorpresa a miles de clientes que mantenían planes activos, muchos de ellos pagados por adelantado por varios meses o incluso por un año.

Ante esta situación, expertos recuerdan que los consumidores cuentan con protección bajo la Ley del Consumidor, ya que la empresa dejó de prestar un servicio que ya había sido cobrado.

Por ello, los afectados pueden presentar reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y también acudir al Juzgado de Policía Local para solicitar la devolución proporcional de los montos pagados.

Al respecto, el abogado Felipe Alveal, director y socio de Risolvo Legal, explicó que la recuperación del dinero no está garantizada debido a que la cadena inició un proceso de liquidación.

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“Los consumidores no son acreedores preferentes, por lo que van después de trabajadores, bancos y el Fisco”, advirtió.

No obstante, recomendó que los todos clientes afectados deben guardar los contratos, las boletas y los comprobantes de pago para respaldar sus reclamos.

Además, quienes pagaron con tarjeta podrían solicitar un contracargo o reversa del cobro ante su banco, una alternativa que podría permitir recuperar parte o la totalidad del dinero, dependiendo de cada caso.

El especialista señaló que el caso también reabre el debate sobre los planes anuales pagados por adelantado, una práctica permitida en Chile pese a que no existen garantías que aseguren la continuidad del servicio.

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