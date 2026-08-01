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VIDEOS. Cobresal da el golpe en la zona baja: golea a La Calera y mete a cinco clubes en la lucha por el descenso

Los “mineros” tomaron un fuerte respiro y ahora se ilusionan con la salvación.

Javier Catalán

Foto: @ClubDepCobresal

Foto: @ClubDepCobresal

Cobresal acaba de dar un golpe en la lucha por el descenso en la Liga de Primera. Este sábado, venció a Unión La Calera por 2-0 , hundiendo aún más en el fondo a los “cementeros” y apretando a cinco clubes la lucha por salvarse.

Los “mineros” rápidamente impusieron condiciones en El Salvador, abriendo la cuenta en el minuto 13 con gol Janpol Morales, quien con un incómodo cabezazo venció a Nicolás Avellaneda, quien dejó el arco a disposición con una mala salida.

Las cosas se puso más cuesta arriba para la visita en el 22′, cuando Rodrigo Pérez se fue expulsado por roja directa tras revisión de VAR, luego de propinarle un planchazo a César Yanis.

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El siguiente golpe llegó en el comienzo del segundo lapso. Tras estrellar un balón en su propio palo, los locales salieron en un contraataque que terminó con un golazo de Julián Brea (47′), que tras una buena jugada individual, sacó un potente derechazo desde afuera del área para poner el 2-0.

La goleada la puso César Yanis (68′), que con un nuevo error de Avellaneda en el arco “cementero”, puso el 3-0. Sobre el final, Franco Frías (90+2′) sentenció el 4-0.

Con este resultado, Unión La Calera se queda con 13 puntos como colista de la Liga de Primera. En cambio, Cobresal salió de la zona descenso 17 unidades y mejor diferencia de gol que Deportes Concepción.

En estos momentos, entre la décima posición que usa O’Higgins (20 pts.) y la zona de descenso, hay solo tres puntos de diferencia.

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