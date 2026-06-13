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FOTO. ¿Servirá para el repunte? Las dos novedades que presentará la U para su duelo ante Calera

Los azules tienen la presión de ganar en el Nicolás Chahuán, tras la eliminación del pasado fin de semana en la Copa de la Liga.

Gonzalo Miranda

Entrenamiento Universidad de Chile

Entrenamiento Universidad de Chile

En medio del inicio del Mundial 2026, la Liga de Primera llega a su fin en la primera rueda este fin de semana, y uno de los encuentros atractivos de la jornada 15 será el que disputen Unión La Calera y la Universidad de Chile.

Hace algunas semanas, ambos equipos se midieron por la Copa de la Liga con triunfo ‘cementero’ que finalmente terminaría decretando la eliminación de los azules en el torneo. Por ello es que el duelo es una especie de “revancha” para los azules.

Sin embargo, las miradas están puestas en el equipo de Fernando Gago en cuanto al rendimiento y el objetivo de, al menos acercarse un poco, a los puestos de avanzada de la Liga de Primera.

Con el antecedente fresco de lo que fue el empate frente al Audax Italiano por la Copa de la Liga el pasado fin de semana, los azules necesitan sumar de a tres en el Nicolás Chahuán Nazar este domingo, y para ello tendrán el regreso de dos de sus figuras para buscar los tres puntos.

Tras superar sus problemas físicos, Marcelo Díaz e Israel Poblete estarán a disposición de Gago para conformar el once incial, en especial en el mediocampo, considerando la nueva lesión de Charles Aránguiz el pasado domingo ante los ‘itálicos’.

Duelo de vital importancia para una Universidad de Chile que mira con distancia al líder Colo Colo: 13 puntos los separan, por lo que no solo el compromiso de este domingo será clave, sino que además lo que pueda hacer el próximo jueves ante O’Higgins en el Estadio Nacional, duelo pendiente y que podría acortar la ventaja de los ‘albos.

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